POSTIMEES UKRAINAS ⟩ Paljud kiievlased usuvad Ukraina eurolaulu edusse

Natalja. Foto: Margus Martin

Natalja: Tean, et nad Ukrainat esindavad, aga teisi osalejaid pole vaadanud ega kuulanud. Selles laulus on meie rahva hing. Eriti praegusel ajal. Kui laulu kuulata, siis mõistad, et kõik tuleb hingest.

Šansid on head, aga mulle tundub, et Euroopa ei luba Ukrainal võita. Miks? Me ei tea veel, milliseks kujuneb sõja lõpp. Arvan, et saavutame Eurovisioonil teise koha, aga esikohas pole kindel. Vaatame.

Vadim. Foto: Margus Martin

Vadim: Muidugi elame kaasa. Praegu pole küsimus muusikas ja selle kvaliteedis, vaid meie rahvuses ja kultuuris - et terve maailm näeks, kui oluline see on meie jaoks. See on midagi enamat, kui lihtsalt laul või et mõni laul on teisest parem. Meile on tähtis, et näitame ühtsust ja maailm võtab meid kuulda.

Kui aus olla, siis kuu või kaks tagasi ma nende (Kalush Orchestra - M.M.) muusikat ei kuulanud, vaid teadsin ainult tuntumaid laule. Praegu olen rohkem nende muusikasse süvenenud ja see meeldib mulle järjest rohkem, sest kirjeldab väga hästi Ukraina kultuuri ja siinset elu.

Laul annab edasi meie kultuuri, aga tema kvaliteet on samal ajal euroopalik. See näitab, et me ei püsi vaakumis, vaid ka muusika püüdleb kõrgemale ja kvaliteetsemale tasemele.

Loomulikult muusika ühendab, see on osa meie kultuurikoodist. Täpselt samamoodi, nagu kirjandus ja muu. Muusikud aitavad laulutekstidega osutada teatud probleemidele. Kui kuulata muusikat, mis on tehtud viiskümmend või sada aastat tagasi, saab aimu, milline oli tol ajal olukord ühes või teises valdkonnas. See on justkui kultuurifondi kroonika.

Olen veendunud, et Ukraina võidab. Ta on juba võitnud. Pole tähtis, kuidas tänaõhtune Eurovisiooni finaal lõpeb.

Nastja. Foto: Margus Martin

Nastja: [Kalush Orchestras] on toredad poisid, kes teevad kvaliteetset muusikat. Rohkem ei oska väga öelda. Šansid [võita] on ühekskümmend üheksa protsenti.

Meie laul on hea, lihtsalt suurepärane. Teisi finaliste pole väga tähelepanelikult jälginud ja mul on seetõttu keeruline nende kohta midagi arvata. Eesti on samuti finaalis? Igal juhul soovin Eesti laulule edu! Arvan, et vaatan õhtuse finaali ülekannet.

Anton. Foto: Margus Martin

Anton: Praeguses olukorras on meie väljavaated väga head. Kogu tsiviliseeritud maailm on meie poolt ja püüab igal võimalusel Ukrainat toetada. Seda nii rahaliselt, moraalselt kui ka materiaalselt.

Usun, et järgmisel aastal võõrustame Eurovisiooni laulukonkurssi Ukrainas. Tõsi, inimeste mõtted on hetkel hõivatud rohkem sõjauudiste jälgimisega, aga laul on kahtlemata ilus. Sellele elatakse rohkem kaasa siiski praeguse situatsiooni tõttu.

Finaali oleksime jõudnud ilmselt igal juhul, aga kas võidame esikoha, seda on raske öelda. Valmistun õhtuseks finaaliks. Oleme alati perega Eurovisiooni jälginud ja hääletanud. Täna läheb minu hääl kindlasti Eesti eurolaulule.

Olha. Foto: Margus Martin

Olha: Tean, et meie laul pääses finaali, aga mis edasi saab, on keeruline arvata. Väljavaateid võita hindan heaks. Ütleme nii, et esimene, teine või kolmas koht. Esikolmikusse jõuame kindlasti. Ägedad kutid ja suurepärane laul. Kuulan nende muusikat, see meeldib mulle väga.

Usun, et olukord Ukrainas võib lauluvõistlusele samuti mõju avaldada. Kõik, kes meid [sõjas] toetavad, annavad kindlasti hääle ka meie laulule.

Anton. Foto: Margus Martin

Anton: Eurovisiooni väga ei jälgi. Raske öelda, ma lihtsalt ei ole sellega väga kursis.