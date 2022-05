VIDEO ⟩ Kristina Pärtelpoeg napsas peakoka Hiltonist: kui keegi ei tee, siis teeme ise

Kristina Pärtelpoeg rääkis möödunud nädalal enda Instagrami loo postituses, et on Keilas elanud pea kolm aastat ning selle aja jooksul on ta tähele pannud, et seal ei ole ühtegi ilusat restorani, kuhu saaks kohtingule minna. Raadiohääl ütles, et kui ta sai tuttavaks keilalaste Helina ja Toomasega, tuli neil idee teha Keilasse restoran. Mõeldud, tehtud! Kolmekesti pandi püsti restoran nimega Jää.