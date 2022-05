Suurejooneline maadlusturniir: Helitehases astuvad vastakuti profimaadluse parimad

Ürituse korraldaja Michael Majalahti , kes on maadlusega tegelenud üle 30 aasta, avaldas Elu24-le, et astub ka ise homme maadlusringi.

Majalehti tõdes, et ilmselt endamus eestlasi ei tea, et legendaarne George Hackenschmidt on pärit Tartust. «See on väga tähelepanuväärne!» Kuna Hackenschmidt on pärit Eestist, otsustas Majalehti just Tallinnas antud turniiri korraldada.