FOTOD ⟩ Õnne! Näitleja Lisette Pomerants abiellus

Näitleja Lisette Pomerants teatab Facebookis, et on abiellunud tervendaja Andreas Schneideriga . Liit tehti ametlikuks 6. mail.

Facebookist näib, et mees otsustas võtta endale naise perekonnanime Pomerants.

2018. aastal Kroonikale antud intervjuus tõdes näitleja, et kui naine on rikas ning jõuline, siis ta tõmbabki ligi mehi, kes on «sussid» ehk tallaalused.