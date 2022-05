HARULDANE KAADER ⟩ Liis Lemsalu naudib kallimaga Itaalia võlusid

Lauljatar Liis Lemsalu on pühkinud Eestimaa tolmu jalgelt ja naudib maalilist Itaaliat.

Instagramis on lauljatar jaganud ohtralt kadestamisväärseid pilte. Klõpsude asukohaks on ta märkinud Amalfi ranniku ja sealse väikese Positano linna.

Näib, et tegu ei ole pelgalt rannapuhkusega. Nimelt jagab lauljatar, et matkas 10 kilomeetrit jumalatee rajal. Muuseas on tegu ühe kuulsaima Amalfi ranniku matkarajaga.