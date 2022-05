Mis saab siis, kui Ukraina võidab Eurovisiooni?

Kui Ukrainas pole võimalik 2023. aastal Eurovisiooni korraldada, saab seda teha Stockholmis, vahendab That Eurovision Site .

10. mail kinnitas Stockholmi linnapea Anna König Jerlmyr , et ta on ühendust võtnud Ukraina saatkonnaga ja pakkunud Rootsit 2023. aasta Eurovisiooni toimumiskohaks, juhul kui Ukraina ei suuda ise võistlust korraldada.

Kiiev ja Stockholm on sõpruslinnad

Ukrainal on tihedad sidemed Stockholmiga ja seetõttu sobiks Rootsi pealinn Eurovisiooni kohaks hästi. Lauluvõistluse saaks korraldada Avicii Arena spordi- ja kontserdihallis.

2016. aastal Rootsis toimunud Eurovisiooni võistluse võitis Ukraina esindaja Jamala lauluga «1944». Alates sellest ajast on võidulugu Ukraina rahva jaoks märgilise tähendusega.

Linnapea Jerlmyri sõnul on Rootsi pakkumine Eurovisiooni korraldajaks toetuse avaldamine Ukrainale. «On oluline, et teised riigid pakuvad abi sõja käes vaevlevale Ukrainale.»

Jerlmyr selgitas, et ta ei taha, et keegi kardaks Ukraina poolt hääletada sealse keerulise olukorra tõttu. Inimestel võib tekkida kahtlusi selle suhtes, kuidas Ukraina võistluse korraldada suudaks.

«Pöördusin Ukraina saadiku poole ja andsin oma ettepanekust teada. Tal on hea kontakt Kiievi linnapeaga,» ütles Jerlmyr ja avaldas, et Ukraina võib Rootsit show korraldamises usaldada, kuna neil on hiljutine kogemus.