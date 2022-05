VAHVA EKSPERIMENT ⟩ Lääneranna valla töötaja kasutas GPS-seadmeid, et näha, kas jäätmevedajad ikka sorteerivad prügi

Lääneranna vallavalitsus lisas Facebooki video prügieksperimendist, mille viis läbi valla järelevalvespetsialist Piret Mäestu keskkonnakuu raames. «See tekitas meie kogukonna inimestes vastakaid tundeid ja emotsioone ning otsustasime läbi viia prügieksperimendi, et kinnitada või ümber lükata eksperimendi põhjapidavuse Lääneranna vallas,» vihjab ta möödunud aasta prügiskandaalile.

Nimelt korraldati toona eksperiment, mille tulemusel avastati, et inimeste sorteeritud prügi ei jõudnud sinna, kuhu seda väideti viivat, vaid hoopiski olmeprügi sekka. See pani rahva kihama, sest paljud näevad prügi sorteerimisel suurt vaeva ning teinekord jalutatakse üpris kaugele, et jäätmed õigesse konteinerisse saaks.