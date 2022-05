FOTOD JA VIDEO ⟩ Esimene Vene sõdur astus sõjakuritegudes süüdistatuna Kiievis kohtu ette

21-aastane Kantemirovskaja tankidiviisi komandör Šisimarin tabati aprillis ja on Ukrainas vahi all, teatab theguardian.com.

Ukraina peaprokuröri Irõna Venediktova andmetel on venelased pannud Ukrainas toime üle 11 000 sõjakuriteo ja ÜRO lasteorganisatsiooni UNICEF teatel sai ainuüksi aprillis sõjas surma 100 Ukraina last.

Ukraina prokuröride sõnul lasi Šisimarin maha relvastamata mehe, kes sõitis jalgrattaga ja rääkis telefoniga. Vene sõdur sai ohvitseridelt käsu «tappa tsiviilisik, kes teatas neist Ukraina sõduritele». Šisimarin arvas, et jalgrattal mees oli see äraandja.

Ukraina prokuratuuri pressiesindaja ütles: «Ukraina salateenistuse agendid on kogunud piisavalt tõendeid tema kohta, et ta rikkus sõjaseaduseid ja -tavasid ning pani toime mõrva. Nende tegude eest ähvardab teda 10–15-aastane vanglakaristus või isegi eluaegne vangistus.»

Truss ütles, et Vene president Putin alandab end maailmaareenil ning lääs peab aitama kaasa sellele, et Vene väed Ukrainas lüüa saaksid ja agressiooni lõpetaksid.

Kolmandat kuud kestvas sõjas on Venemaa kandnud raskeid kaotus nii tehnikas kui elavjõus. Venemaa ei saanud Ukraina pealinna Kiievit vallutatud ja on nüüd keskendunud Ida- ja Kirde-Ukrainale, kus asuvad venemeelsed separatistlikud alad, niinimetatud Donetski ja Luhanski rahvavabariik. Venemaa eesmärk on need endaga liita.