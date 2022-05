Kas tõesti on Johnny Depp loomas suhet oma advokaadiga?

Johnny Depp käib kohut oma endise kallima, samuti näitlejaametit pidava Amber Heardiga, kuna mehe sõnul on naise jutud tema vägivallatsemisest suhtes laim ning seetõttu on tema maine tõsiselt kannatada saanud.

Ekskaasade kohtuprotsess on tekitanud fännides niigi palju segadust, kuid veel segasem tundub neile Deppi suhe enda advokaadi Camille Vasqueziga. Fännid on loonud TikTokis videoid, millega üritavad tõestada oma teooriat, et Deppil ja Vasquezil pole mitte ainult töösuhe, vaid nende vahel on midagi enamat.

Tundub, et TikToki videod, mis loovad aluse teooriale, et Depp on juristiga suhet alustanud, tulenevad nende kehakeele lugemises. Ühes klipis näeb, et paar naeratas kohtust lahkudes üksteisele. Teises videos näidatakse hetke, kui advokaat pööras ümber, et Deppiga enne kohtust lahkumist hüvasti jätta, ning nad surusid pooleldi kätt. Video postitanud tiktokkeri arvates oli see justkui kallistuse asemel, kirjutab Hollywood Life.