KUULA ⟩ Kuidas meeldib? Ansambel Curly Strings tegi Stefani euroloost eestikeelse versiooni

Viljandist pärit 24-aastane Stefan jõudis teises poolfinaalis kümne parima sekka. See tähendab seda, et Eesti on pärast 2019. aastat taas Eurovisiooni lauluvõistluse finaalis.

«Ma ütleksin pigem, et Eestis oli võib-olla pingelisem. Siin tundsin, et tegime kõik, mis meie võimuses oli, ja samal ajal suutsin seda kõike ka nautida. Täna tundsin end laval hästi,» rõõmustas Stefan Elu24-le esimesi kommentaare jagades. «Mul on nii tore tiim ja inimesed on nii toetavad. Mul on hea meel, et oleme finaalis. Annan endast finaalis parima ja loodan, et saame hea koha.»