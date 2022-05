Maailma kõige kallim tee tuleb mägedest ja selle kilogramm maksab rohkem kui 177 000 eurot

Seal pakutakse näiteks ploomilõhnalist värsket puerh’i teed, mis on pärit Yunnanist, Gold Needle Dian Hongi, mis on uus must tee samuti Yunnanist, ja turbalõhnalist rougui'd, teatud tüüpi oolongi teed Wuyi mägedest Fujiani provintsis. Populaarne on ka Full Blossomi rougui, kirjutab cnn.com.