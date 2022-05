Vello Vaher on fantaasiates tihti kahe naisega: mitu korda on seal ka üks tuntud telesaatejuht

Vello rääkis saates, et temal saab sel suvel 38 aastat esimesest tutvusest enda naisega, millest 36 aastat on abielus oldud.

«Minu maailmavaate poolest leian ma seda, et kui me lausa propageerime samasooliste abielu, siis minu meelest on see lubamatu, et me lubame kahel samast soost inimesel abielluda, aga kolmel inimesel ei luba,» rääkis Vello, kelle sõnul ei ole tema asi, kas inimesed abielluvad kahekesi, kolmekesi või lausa neljakesi.