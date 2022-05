Stefan Eurovisiooni fännidele: nautige õhtut, see on ühine tähistamine

«See pole vaid pitsa ja pasta maa. Siin Itaalias on kõik nii äge ja hea - kõike võtaks kaasa! See riik on väga mitmekülgne. Kui oled Itaalia põhja pool, siis sind tervitab suurepärane arhitektuur. Kui sa sõidad lõuna poole, siis on rohkem ilusamat loodust. Itaalia on üldiselt väga kena koht,» märkis Stefan raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».

Mõistagi ei ole muusik Itaalias selleks, et vaid kohalikku toitu ning eluolu nautida. Tööd jagub küllaga ja väljakutse suur, ettevalmistused lauluvõistluseks käivad täie hooga. «Oleme oma ettevalmistused teinud ühe plaani järgi ja siis siin kohapeal ilmnesid väikesed üllatused. Laval on üks poolik päike...mingi hetk öeldi meile, et see detail ei tööta. Saime seda teada alles siis, kui Itaaliasse jõudsime,» märkis ta.

«Seetõttu oli tarvis lava kujundus viimasel hetkel ümber muuta. Pidime tiimiga maha istuma ja uute ideedega välja tulema. Saatsime nüüd korraldajatele viimased juhised ja usun, et nüüd on kõik hästi. Täna õhtul näeb, kuidas kõik välja tuleb,» rääkis laulja.

Stefan ootab poolfinaali õhtut täiel rinnal ning ootusärevust jagub tähtsa esinemise eel küllaga. «Süda hakkab tuksuma kiiremini siis, kui tean, et nüüd tuleb kohe lavale minna. Pinge tuleb ka siis, kui kujutan ette, et olen juba suurel laval. Praegu on ootusärevus kümne palli skaalal seitse. Iga hetkega see ärevus muidugi suureneb,» muigas ta.

«Mul on varasemast selline mulje jäänud, et Eurovision ei ole kuigi lõbus ettevõtmine. Nüüd tänu eelpidudele tunnen pea kõiki artiste ning läbisaamine on meil omavahel hea! See kõik teeb olukorra palju lõbusamaks. Tore on see, et Eesti fänne olen siin nii palju kohanud. Nad käivad Eesti lipuga ringi ning elavad täiega kaasa. Ka minu perekond tuleb siia kohale,» sõnas Stefan.

Muusik avaldas, mil moel saavad kodumaa fännid talle esinemise õhtul kaasa elada. «Kui teil on sõbrad ja sugulased väljaspool Eestit, kutsuge neid üles minu poolt hääletama. Ja mis peamine, nautige õhtut! See on ju ikkagi ühine tähistamine. Võtke väike pokaal ja elage kaasa. Mina annan endast parima, eks läheb nagu läheb,» rääkis Stefan raadio Elmar hommikuprogrammis.