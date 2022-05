FOTO JA VIDEO ⟩ Vaata, milline oli ilm 12. mail kaks aastat tagasi

Elu24 uuris Kiitsakult, kuidas on nii, et ühel kevadel on ilm suvine, teisel aga talvine. Sünoptik selgitab, et selle taga on palju faktoreid, aga sõltub sellest, missugune tsirkulatsioonitüüp on parajasti välja kujunenud. «Kui kevadel valitseb veel mõnda aega meridionaalne tsirkulatsioon (õhuvool põhjast), siis jõuab meile põhja poolt külmemaid õhumasse. Mullu samal ajal valitses meil poolmeridionaalne tsirkulatsioon – õhuvool idast, kagust ja lõunast (Venemaalt jõudis suviselt sooja õhku),» avaldab Kiitsak Elu24-le.