«Hukkunuid oli palju, kuid kuulihaavadega kaheksa.» Tapetud kurgede lahkamistulemused on selgunud

1. mail sai Eesti metsloomaühingu juhatuse liige Virge Võsujalg teate, et Türi vallas Raademetsa risti juures asuva kurepesa all lamab lind ja teine on kahtlaselt liikumatult pesal. «Hommikul helistas meile üks murelik naisterahvas. Väätsa-Türi tee ääres lebas kaks surnud kurge. Lähemal vaatlusel selgus, et kured ei ole niisama müstilisel põhjusel hukkunud, vaid siin on inimese kuri käsi mängus!» kirjutas ühing oma Facebooki lehel.