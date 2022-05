Lauljatar Halsey paljastab, miks ta on viimasel ajal palju haiglaravil viibinud

Halsey lisas Instagrami lugudesse foto, kus ta kannab südamemonitori, ning rääkis, et ta on anafülaksia tõttu korduvalt haiglaravil viibinud. Anafülaksia on eluohtlik allergiline reaktsioon kehas.

Halsey Instagram. Foto: Kuvatõmmis Instagramist

27-aastane laulja tunnistab, et tema tervis on peale rasedust ning sünnitust üpris palju muutunud ja seda kahjuks halvemuse poole. «Hakkasin end aina halvemini tundma, et täiskasvanueas olen pigem haige olnud,» lisas Halsey. Siiski on ta oma tulevase turnee pärast elevil ning loodab end selleks ajaks veidike paremasse seisundisse saada.

Seni on muusik rääkinud oma võitlusest endometrioosiga ning püüdlusest lapsi saada, mis tal ka õnnestus. Endometrioos on naistehaigus, mis on tänapäeval üsna sage. See mõjutab viljakust, põhjustab palju valu ning raskendab seetõttu igapäevatoimetuste tegemist.

Haiguskolded ei ole vaid emakas, vaid võivad tekkida üle kogu keha – sooltes, põies või isegi kopsudes.

Nüüd, pärast paljude arstidega konsulteerimist, tuleb välja, et Halseyl tuleb rinda pista veel mitme haigusega lisaks endometrioosile. «Ma otsin ikka veel mõne asja algpõhjust. See võib olla teist tüüpi autoimmuunhaigus ja ma olen suurema osa elust teadnud autoimmuunprobleemidest, eriti endometrioosist,» ütles Halsey.

BBC kirjutab, et eelmise aasta juulis esiklapse Enderi sünnitanud Halsey ütles, et rasedus süvendas tema sümptomeid.

Nüüdseks on tal diagnoositud EDS ehk Ehlers-Danlos' sündroom, mis on pärilik haigus. See mõjutab sidekude, mis toetab nahka, kõõluseid, veresooni, siseorganeid ja luid.

Samuti on lauljal Sjögreni sündroom, millele on iseloomulik silmade, suu ja suguelundite limaskesta kuivamine, mis on tingitud pisara-, sülje- ja suguelundite näärmete aeglasest hävimisest põletiku tagajärjel. Ka see on autoimmuunhaigus.

Veel on Halseyl nuumrakkude aktivatsiooni sündroom, seisund, mille puhul võivad esineda korduvad anafülaksia sümptomite episoodid – allergilised sümptomid, nagu nõgeslööve, turse, madal vererõhk, hingamisraskused ja raske kõhulahtisus.

Peale selle on muusikul posturaalne ortostaatiline tahhükardia sündroom (POTS), mille korral tekib südame löögisageduse ebanormaalne tõus pärast istumist või seismist. Mõned tüüpilised sümptomid on pearinglus ja minestamine.