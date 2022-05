Netflix plaanib siiski aasta lõpuks tuua teenusesse reklaamid

New York Times kirjutab, et Netflixi juhtkond on oma töötajatele teada andud aasta lõpuks toimuvatest muudatustest. Nimelt luuakse klientidele odavam teenus, sest osa kulu hakkavad katma ettevõtjate reklaamitellimused.

Veidraks teeb selle asjaolu, et alles märtsis ütles Netflixi finantsjuht Spencer Neumann, et reklaamid ei kuulu praegu ettevõtte plaanidesse. Juba aprillis rääkis aga ettevõtte tegevjuht Reed Hastings, et nad kaaluvad siiski reklaame sisaldavate pakettide loomist. Varem oli Hastings öelnud, et Netflix uurib olukorda alles järgmise aasta või paari jooksul.