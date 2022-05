Adele tegi uue suhte instaametlikuks ja kinnitas mitu kuud õhus olnud kuulujuttu

Briti lauljatari Adele'i uuest suhtest on kõmumeedias räägitud juba aasta aega. Kõlakad sellest, et Adele on koos NBA superagendiga, läksid lendu umbes aasta tagasi. Kuigi see oli juba pikalt teada, tegi lauljatar uue suhte Instagramis ametlikuks alles nüüd.