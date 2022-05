Azovstalis lõksus olev Ukraina merejalaväelane pöördus Elon Muski poole: kes siis veel, kui mitte teie?

Ukraina 36. eraldiseisva merejalaväebrigaadi ülema kohusetäitja major Volõna kirjutas 11. mail Twitteris Muskile, teatab newsweek.com.

Volõna esitas palve ajal, mil Ukraina võimuesindajad peavad Venemaa esindajatega läbirääkimisi oma haavatud sõdurite evakueerimiseks tehasest.

«@elonmusk, inimesed ütlevad, et te tulete teiselt planeedilt, et õpetada inimesi uskuma võimatusse. Meie planeedid on kõrvuti, kuid ma elan seal, kus on peaaegu võimatu ellu jääda. Aidake meil jõuda Azovstalist vahendajariiki. Kui mitte teie, siis kes? Andke mulle nõu,» kirjutas Volõna oma säutsus.

Plahvatus Lõuna-Ukraina Mariupoli Azovstali terasetehases, kus Ukraina sõdurid on Vene üksuste poolt ümberpiiratuna lõksus. Foto on tehtud 11. mail 2022 Foto: REUTERS/Alexander Ermochenko/Scanpix

Volõna selgitas Facebooki postituses, et lõi Twitteri konto, et pöörduda Muski poole, kes on superärimees, juhtides nii elektriautode hiiglast Teslat kui kosmosetranspordiettevõtet SpaceX.

Musk astub viimaseid samme, et saada Twitteri omanikuks. Oma postituses palus Volõna kõikidel planeedil Maa elavatel inimestel aidata Muskil näha tema üleskutset, rõhutades samas, et Muski maailmanägemine on alati optimistlik.

Aprillis postitas Volõna Facebooki video, milles palus maailma liidritel aidata Ukraina sõdurid välja Azovstali tehasest, mille Vene üksused on ümber piiranud. Samas rõhutas ta, et nad võitlevad edasi. Ta kordas 10. mai Facebooki postituses palvet maailma liidritele aidata Azovstalis lõksus olevaid sõdureid.

Azovstali tehases olevad Ukraina sõdurid on silmitsi raskete tingimustega, haavatute toit ja arstiabi on ebapiisavad. Ukraina rahvuskaardi üksuse Azovi pataljoni kirjelduse järgi on seal «täiesti ebasanitaarseid tingimused ja lahtised haavad on kaetud mittesteriilsete sidemejääkidega».

«Nõuame haavatud sõjaväelaste viivitamatut evakueerimist Ukraina kontrolli all olevatele territooriumidele, kus neid abistatakse ja tagatakse nõuetekohane ravi,» teatas Azovi pataljon.

Ukraina asepeaminister Irõna Vereštšuk teatas 11. mai Facebooki postituses, et praegu on Azovstali vabastamine rünnakuga võimatu ning Ukraina ametnikud pingutavad, et jõuda Venemaa esindajatega haavatute evakueerimises kokkuleppele.

Ta ütles, et venelased ei nõustu ukrainlaste välja toimetamisega ehk sõjaväelaste eemaldamisega vaenulikust keskkonnast.

«Ukraina valitsus otsib erinevaid võimalusi nende aitamiseks. Ükski neist pole täiuslik. Aga me ei otsi ideaalset, vaid toimivat varianti,» sõnas Vereštšuk.