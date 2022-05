STUUDIO JA BLOGI ⟩ VILJANDI POISS TEGI ÄRA! Stefan laulab Eurovisiooni finaalis

Soome: The Rasmus – «Jezebel», Serbia: Konstrakta – «In Corpore Sano», Aserbaidžaan: Nadir Rustamli – «Fade to Black», Austraalia: Sheldon Riley – «Not the Same», Eesti: Stefan – «Hope», Rumeenia: WRS – «Llamame», Poola: Ochman – «River», Belgia: Jeremie Makiese – «Miss You», Rootsi: Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer» ja Tšehhi: We Are Domi – «Lights Off»