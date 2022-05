VIDEO ⟩ Järgmine varjatud talent? Eeva Esse pani oma autorisaate hooajale vägeva punkti üllatava oskusega

Me elame aina kauem ja saaksime eluaja jooksul üles kasvatada mitu pesakonda järglasi. Aga kas seda peaks tegema ühe ja sama kaaslasega? Ilmselgelt tüdineme samast partnerist ning tänapäeva maailm soosib pigem katkiste asjade äraviskamist kui parandamist. See käib ka suhete kohta.

Uuringufirma Norstat uuris truuduse tähendust Eesti inimestelt, küsides: «Kui murraksin oma partnerile truudust, siis mida teeksin?». Noored inimesed pigem tunnistaksid truudusetuse üles, vanemad inimesed prooviksid seda iga hinna eest varjata. Kas see on nooruse naiivsus või ongi suhete iseloom muutumas?

Truudusest laulab Mihkel Raud, kelle duetipartneriks on ei keegi muu kui saatejuht Eeva Esse ise, olles sealjuures ka paroodiasõnade autoriks. Muuhulgas annab mitmes abielus karastunud Mihkel Raud oma peagi abieluranda sõudvale nooremale kolleegile sõbralikku suhtenõu.

Saates teise koha pälvinud poliitik jagas tänusõnu nii saatemeeskonnale kui kõigile kaasaelajatele. «Üks pöörane seiklus ja rännak on saanud oma lõpu,» tõdes mees päev hiljem ühismeedias, tunnistades, et oli algul saate suhtes väga skeptiline ja pakkumisele just lihtsalt jaatavalt ei vastanud. «Aga siin ma siis nüüd olen!»