KENTSAKAS KUULUTUS ⟩ Kui tunned, et just sinu naba võiks olla see õige ja sobiv...

Facebooki grupp «Pean saama näidelda, muidu suren» on talentide otsingule edukalt kaasa aidanud juba kaksteist aastat. Kui enamasti otsitakse seal osatäitjaid erinevatesse taustarollidesse, reklaamidesse, muusikavideotesse jm, siis nüüd on inimestel võimalus saada nabamodelliks.

Nabaotsija soov oleks naba üles pildistada ja siis taiesega edasi minna. Ta lisab, et modellil peaks olema julgust kaamera ees ka alasti olla. «Seda selleks, et seda vahvat naba siis erinevates lõbusates poosides jäädvustada. Kuna lõpptaiesel ei ole soovi kujutada inimese pead ega nägu, siis on kogu aktsioon anonüümne,» täpsustab mees.

Kui tunned, et sinu naba võiks olla just see õige ja sobiv, siis tuleks sellest postituse autorile kuulutuse lõpus oleva kirja teel teada anda. Lisada tuleks oma nimi, vanus, telefoninumber ja kaks pilti. «Üks lähipilt oma nabast ja teine pilt endast tervenisti, et näeksin, kellele naba kuulub,» täpsustab mees ja lisab, et roll on tasustatud.