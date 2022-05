VAHVA KLÕPS ⟩ Tomi Rahula naudib europidu koos tütrega

Eesti Laulu peaprodutsendi Tomi Rahula Instagrami tehtud postitusest selgub, et mees on euromelu tutvustamiseks Itaaliasse kaasa võtnud nelja-aastase tütre Rubi , kellega mõnusalt koos linna peal jalutades meelt lahutatatkse.

Naine täpsustas Elu24-le, et uus ilmakodanik sünnib augustikuus. «Rasedus kulgeb kenasti ja hetkel on väga mõnus olla. Ma olen üks neist, kes alguses väsib tohutult ja ka enesetunne pole parim, aga selle üle liigselt kurtma ka ei hakkaks,» sõnas ta ja lisas, et kõik on ootuse üle väga rõõmsad.