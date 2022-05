ELU24 EUROVISIOONIL ⟩ Kohalikud itaallased suhtuvad lauluvõistlusse ükskõikselt, aga tunglevad samas euroküla väravate taga

Jäätist sööv Alessandra ütleb, et on sündinud ja üles kasvanud Sitsiilias, ning kiidab Torinot taevani. «See on imekaunis linn, ükskõik mis üritus siin ka ei toimuks,» ütleb noor naine. Ta tunnistab, et Torinos on Eurovisiooniga seoses toimunud muutused, ja toob esile just ühistranspordi. «Muutunud on mingisugused bussiliinid. Näiteks liin, mis viib muidu pargi juurde, on praegu ümber suunatud,» ütleb ta. Kusjuures – kui meiegi kolleegiga eurokülla minna soovisime, läksime oma arust õige trammi peale, ent ühel hetkel keeras tramm täiesti teise suunda ja pidime maha kõndima pika maa. Eks ilmselt oligi see muudatus trajektooris seotud Eurovisiooniga...