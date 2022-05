«See hakkab tema kasuks tööle.» Eurovisiooni pressiruumis saab Stefan kiitusi ühel kindlal põhjusel

Mõned tunnid enne teist poolfinaali pressiruumis tööhoos ajakirjanikega vesteldes selgus, et paljud elavad Eestile ning Stefanile kaasa.

Eurovisiooni korraldajamaa Itaalia ajakirjanikule meeldib Eesti eurolugu «Hope» väga ja ta loodab, et see jõuab finaali. Stefani enda kohta ajakirjanik palju ei teadnud, kuid mäletas, et tegu on ühe Eesti seksikaima mehega.

Teine poolfinaal meeldib Itaalia ajakirjanikule isiklikult rohkem, kuna selles kuuleb ka itaalia keelt. Samas ei ole ta San Marino itaaliakeelse eurolaulu «Stripper» fänn, vaid see talle üldse ei meeldi. Lisaks Eestile hoiab itaallanna pöialt Soomele ning Maltale.

Pressiruum tundub aga olevat ühel meelel selles, et teine poolfinaal on esimesega võrreldes pingelisem. Silmapaistev on ka see, et teises poolfinaalis on palju eurolugusid, mida esitavad meesartistid. Kusjuures esimesest poolfinaalist pääses edasi vaid üks meessoost sooloartist, suurüllataja Marius Bear looga «Boys Do Cry» (Šveits).

Poola ajakirjanik, kelle riiki esindab samuti meesartist (Ochman looga «River»), on suur Stefani fänn ja kiidab eriti tema lavalist olekut.

«Teises poolfinaalis on meil palju meesvokaliste, häid hääli, meil on Austraalia, Poola, Aserbaidžaan, Belgia, Eesti,» loetlesid ajakirjanikud kordamööda. «Aga Stefan on väga hea esineja,» rõhutati ühtselt.

«See päike on õudus ja katastroof,» ei suutnud üks ajakirjanik oma kommentaari Eesti lavasõu kohta tagasi hoida, «aga üldiselt mulle väga meeldib Stefani energia, ta on väga karismaatiline.»

Toodi ka välja see, mille poolest Stefani etteaste silma paistab. «Ta on ainus, kes loob ühendust publikuga! Mulle meeldib ta naeratus!» hõikas poolatar, «ta naeratab algusest lõpuni.»

Islandi ajakirjaniku arvates paistab Stefani lugu silma, kuna sellel on ameerikalikud omadused. Miski, mis on Skandinaavias praegu väga populaarne. ««Hope» on väga hästi kirjutatud poplaul ja see on lugu, mida ma kuulaksin hea meelega Eurovisiooni väliselt. See on lugu, mis võiks olla populaarne playlist'ides. Ma näen, et vaatamata lauluvõistluse tulemusele võib sellest saada populaarne laul.»

Lisaks kiitis ta Stefani sooja olekut laval: «See hakkab tema kasuks tööle, sest Euroopa on hetkel väga keerulise ja kohutava aja keskel, et meil on vaja soojust.»

Teise poolfinaali puhul on ka Islandi ajakirjanikule silma jäänud meeslauljate rohkus, kuid tema arvates on kõik lood piisavalt erinevad, et silma paista.

Oli ka neid, kes pole Eesti eurolauluga veel tutvunud. Aserbaidžaani ajakirjanik tunnistas Elu24, et «Hope'i» fänn ta ei ole, kuid lisas kiirelt lohutuseks, et peale enda riigi euroloo ei fänna ta ühtegi teist.