Mart Võrklaev kummutab kuuldusi salasuhtest: kõik osapooled on sellest juba mõnda aega teadlikud

Kolmapäeval ilmus Kroonikas artikkel pealkirjaga «Tipp-poliitik elas topeltelu: reformierakondlane Mart Võrklaev jättis oma kahe lapse ema ja naudib blondipäise ametniku seltskonda». Artiklis väidetakse, et reformierakondlasest poliitik Mart Võrklaev oli salasuhtes teise naisega samal ajal, kui sai praeguseks endise elukaaslase Marin Mustaga (38) lapse.

Elu24-le kinnitab poliitik, et tema eelmine suhe Marin Mustaga lõppes tõesti mõni aeg tagasi ning tal on uus partner nimega Kertu Laadoga (29). Kertu Laadoga on juba mitu aastat justiitsiministeeriumis tööl meedianõunikuna.