ÜLE MILJONI VAATAMISE ⟩ Hanno Pevkuri maskisaate esitus Ukraina auks kogub ühismeedias tuure

Pevkur sõnas esmaspäeval Elu24-le, et on positiivsest tagasisidest hingepõhjani liigutatud. «Ja seda tagasisidet on tulnud palju ka väljastpoolt Eestit,» tõdes ta. «Mu Ukraina sõbrad jagasid infot, et ühes ukrainlaste Viberi grupis, kuhu kuulub ligi 4 miljonit ukrainlast, on mu ukrainakeelset klippi laigitud praeguseks 17 000 korda.»

Poliitiku sõnul on tema kokkupuude laulmisega piirdunud kooli laulutundide ja mudilaskooriga ning sünnipäevaõnnitluste laulmisega.

«Mis puudutab riigikogu kolleege, siis eks ikka on neid, kes mind laulmas kuulnud, aga mu jaoks polnud selle saate puhul niivõrd oluline see, kas keegi mind ära tunneb, vaid ikka enda proovilepanek olukorras, kuhu poleks varem ealeski uskunud ennast sattuvat,» nentis ta. Ühismeedias on talle jäetud sadu kommentaare. «Kaduma läinud muusikatalent,» kommenteeris üks. Teine aga tunnistas, et suisa kiljatas üllatusest.