FOTOD JA VIDEO ⟩ NATO eriüksused treenisid Ukrainast vaid 160 kilomeetri kaugusel

NATO-sse kuuluva Rumeenia rannikul 9. mail toimunud sõjaline õppus on osa suuremast Trojan Footprint 22 (TPF 22) õppusest. Sellel osales muu hulgas USA mereväe eriüksus SEAL koos Rumeenia ja teiste NATO riikide eriüksustega, teatab cnn.com.

USA Euroopa väejuhatuse teatel toimub Trojan Footprint 22 Kagu-Euroopas, Balti riikides ja Musta mere piirkonnas ning see aitab olla erinevateks kriisideks valmis.

«Üks meie prioriteete on suurendada vastupanuvõimet vastaspoole katsetele õõnestada demokraatlikke protsesse ja väärtusi,» ütles USA kindralmajor David H. Tabor.

NATO-sse kuuluva Rumeenia rannikul Mustal merel 9. mail toimunud sõjaline õppus on osa suuremast Trojan Footprint 22 (TPF 22) õppusest

Arvatakse, et teiste riikidega koos töötamine suurendab raskusastet, samas ütles CNN-ile intervjuu andnud Rumeenia sõdur, et aastatepikkune väljaõpe on end ära tasunud.