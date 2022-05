Stefani lavasõu probleemid pole täielikult lahenenud, kuid eurofännid on lootusrikkad

Harjutamine teeb meistriks ja seetõttu pole üllatav, et enne tähtsaid sõuõhtuid tehakse proove. Nõnda ka Eurovisiooni lauluvõistlusel, kus 11. mail, päev enne teist poolfinaali, mängiti läbi kogu neljapäevane sõuõhtu nii pressi kui publiku ees. Elu24 käis kohal just pressile avatud peaproovis. Kui palju on aga möödunud nädalal alanud probleemid Stefani lavasõu mõjutanud?