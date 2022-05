Amber Heard tõi kohtus mängu Kate Mossi. Kas see heidab tõesti menetlusele uut valgust?

Hello Magazine kirjutab, et eelmisel nädalal vahetult enne kohtuprotsessi vaheaega rääkis Amber Heard ütlusi andes oma abielust Deppiga ja viitas ühel hetkel mehe endisele kallimale, supermodell Kate Mossile.

Heard rääkis tülist, mis toimus 2015. aastal, kui tal oli külas õde Whitney ning ta tundis, et Depp on õele ohtlik. Nimelt olid Heard ja Depp omavahel kakelnud ning õde Whitney oli väidetavalt proovinud neid lahutada. Ühel hetkel olevat õde olnud seljaga trepi poole ning Depp kõikunud tema suunas. Õe kaitsmiseks oli Heard väidetavalt Deppi löönud ja ta põhjendas seda sellega, et talle meenus Kate Moss, kelle Depp oli Heardi väitel kunagi trepist alla lükanud.

Seda lauset kuuldes muutus järsult aga Deppi advokaadi tõsine nägu üsnagi rõõmsaks. Ta isegi vaatas oma meeskonda ning viibutas rusikat. Ilmselgelt oli neil millegi üle rõõmustada. Kuigi Deppi pea oli maha suunatud, oli aru saada, et ka tema naerab vaikselt.

Selle vaatepildi tõttu tekkisid spekulatsioonid, et ehk andis Mossi mainimine Deppi meeskonnale võimaluse tuua uuel nädalal modell tunnistajapinki. Algul arvati, et Mossi nime kaasamine menetlusse on keelatud, kuid nüüd viitavad aruanded, et Deppi meeskonnal võib olla tõendeid, millega saab lükata ümber kuulujutud tema ja Mossi kohta.

Kate Moss oma eraelust väga ei räägi ning ta pole ka kunagi maininud, et Depp oleks tema peal vägivalda kasutanud. 2012. aastal rääkis ta esimest korda lahkuminekust Deppist ning sõnas, et tal oli väga valus kaotada inimene, keda ta usaldas. Nende suhe sai alguse 1994. aastal ja kestis vaid kolm aastat. Depp rääkis peale lahkuminekut, et see oli tema süü, kuna ta tõi töö koju kaasa ega suutnud oma armsamale sellist tähelepanu pöörata, nagu ta vääris.