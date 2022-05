Lennukogemuseta reisija pidi piloodi terviserikke tõttu ise lennuki maandama

Olukorra arenedes on kuulda, kuidas reisija ütleb lennujuhtidele, et ta ei tea, kuidas lennukiga lennata, vahendab CNN juhtunut liveatc.net-i helisalvestise põhjal.

«Mul on siin tõsine olukord,» ütles tundmatu reisija salvestisel. «Piloodil on terviserike ja mul pole õrna aimugi, kuidas lennukiga lennata.»

Seejärel hakkas lennujuht andma reisijale juhiseid lennuki maandamiseks. «Proovige tiibu tasaselt hoida ja vaadake, kas saate laskuma hakata. Suruge juhtnuppudel edasi ja laskuge väga aeglaselt,» on kuulda lennujuhti mehele ütlemas. Lõpuks maandus lennuk Floridas Palm Beachi rahvusvahelises lennujaamas.

Liveatc.net-i salvestatud täiendavas heliklipis on kuulda lennujuhti, kes räägib teistele pilootidele, mis juhtus. «Olite just tunnistajaks, kuidas paar reisijat lennuki maandasid,» on kuulda teda ütlemas American Airlinesi piloodile, kes ootas lennujaamas õhkutõusmist.