Televaataja küsib: kas Eestis töötav venelasest hambaarst peaks rääkima eesti keeles?

9. mail Kanal 2 eetris olnud «Kuuuurija» saates rääkis Tallinna mees Mihhail (47) sellest, kuidas ta hambakliiniku lubatud tasuta hambaparandusest ilma jäi. Teemale tuli palju tagasisidet, kuna Mihhaili arst, kes talle tasuta hammaste korda tegemist pakkus, andis saates vaid venekeelse kommentaari. Mitmed televaatajad küsisid, kas see on üldse lubatud, et Eestis tegutsev hambaarst eesti keelt ei räägi.