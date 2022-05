Elon Musk lubas tühistada USA ekspresidendi Donald Trumpi Twitteri-keelu

Maailma kõige jõukam inimene, Lõuna-Aafrika ja USA multiärimees Elon Musk ostis aprillis suhtlusvõrgustiku ja mikroblogimise lehekülje Twitter. Ta on alati rõhutanud, et sõnavabadus on tähtis, mistõttu plaanib ta muuta Twitteri sõnavabaduse reegleid ja teha kasutamisõiguses muudatusi.