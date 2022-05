10. mail avaldas tagurpidi räppiv artist MARMORMAZE enda teise albumi «From the Mouth of Madness». Albumil astuvad üles ka Genka , Manna , Caro ja Flammavelli .

Albumil «From the Mouth of Madness» on 13 lugu, mille žanrid varieeruvad agressiivsemast drill-ist, õrnemate hyperpop ballaadide ning isegi jala põntsuma paneva house-ni. Plaadi produtseeris Tallinnast pärit MARMORMAZE pea täielikult.