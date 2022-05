FOTOD ⟩ Väärt ligi 400 eurot!? Vaata, mis nänni Eurovisioonil pressile anti

Nagu ikka on igale Eurovisiooni lauluvõistluse ametlikku pressiruumi saabujale kõrvale pandud midagi head ja põnevat. Sel aastal said Torinosse saabunud ajakirjanikud lausa kolm kotikest, üks neist suurem kui kaks väikest kokku.

Kui ühe kingikoti hind oli sulaselgelt välja öeldud, siis teiste meenete puhul võib vaid eeldada, mis nende väärtuseks võiks olla. Kuid esmapilgul tundub, et kõik ajakirjanikele kingitud meened on väärt umbes 400 eurot. Ajakirjanikke on siia Eurovisiooni pressiruumi oodata umbes 500.