INTERVJUU ⟩ Ukraina ajakirjanik emotsionaalselt: saada meie armastus, austus ja tänu Eestile

66. Eurovisiooni lauluvõistluse suurfavoriidiks peetakse Ukrainat, keda esindab ansambel Kalush Orchestra looga «Stefania». Neid kuuleme juba täna õhtul, 10. mail, esimeses poolfinaalis.

Ametlikus pressiruumis Ukraina ajakirjanikuga Irõna Šafinskaga põgusalt vesteldes selgus, et lauluvõistlus on nende riigile väga tähtis ja nad ei saanud sellest loobuda ka ajal, mil nende kodumaa on Venemaa rünnaku all.

«Eurovisioon on Euroopa igapäevaelu osa ja kõik, mis me iga päev teeme, Eurovisioon on elu osa ning me ei saanud seda hüljata,» põhjendas Irõna ja lisas: «Meil on vaja veidi rõõmu ja õnne ning võit oleks Ukraina jaoks väga oluline. See tooks meile nii palju rõõmu.»

«Sõja, tapmiste, piinamiste ja Venemaa õuduste pärast Ukrainat meedias näha on väga kurb, aga selle kõrval näha Ukrainat jälle Eurovisiooni võitjana, tehes ajalugu, oleks võimas.»

Irõna sõnul oleks tegu ajaloolise hetkega, sest lauluvõistluse võit läheks riigile, kus käib sõda. «Sõjast ei tohiks saada igapäevane müra, see on nii reaalne. Minu jaoks on see ebareaalne, see on nii paljusid minu sõpru mõjutanud, nii paljud inimesed on kaotanud elu. Mu sõber suri sõja alguspäevadel,» ütles Irõna emotsionaalselt.

Pisaraid tagasi hoides sõnas Irõna: «Ukraina võitleb kogu Euroopa eest.» Ukrainlanna sõnul ollakse väga kursis sellega, kes neid toetavad: «Nii palju abi väikestelt riikidelt, oleme väga tänulikud. Me oleme väga kursis, mis abi ja kellelt me oleme seda saanud, ning oleme Eestile väga tänulikud.»

«Saada meie armastus, palju austust ja tänu Eestile,» palus Irõna.

Kusjuures lisaks nende enda euroloole on ukrainlastele tänavu südamesse pugenud ka just meie, eestlaste eurolugu «Hope», mida esitab Stefan.

«Tean, et paljudele Ukraina eurofännidele meeldib «Hope», ja ma rääkisin sellest ka Stefanile, sest neil tekkis selle laulu sõnadega side. Kui sa laulusõnu loed ja kujutad end ukrainlasena, siis sa näed, miks paljudel ukrainlastel see side on tekkinud ja miks nad on Eesti euroloo fännid,» selgitas Irõna.

Lisaks Eestile meeldivad ukrainlastele Tšehhi ja Suurbritannia eurolugu.

Irõna tunnistas vestluse lõpus, et ta on Eurovisiooni ajal andnud ohtralt intervjuusid, kuid teeb seda meeleldi, sest ta tahab rääkida lugusid tavalistest ukrainlastest. «Sellest, mida nad on läbi elanud, ja sellest, kuidas nad peavad Eurovisiooni pommivarjendites vaatama, kuidas nad peavad sinna jooksma.»