VIDEO ⟩ Mida kujutab endast Torino euroküla, kuhu fännid tasuta sisse saavad?

Kui hall ise asub Torino kesklinnast paari kilomeetri kaugusel piirkonnas, kus elavad suurtes kortermajades pigem tavalised inimesed, siis kesklinna kauni Po jõe kaldal asuvasse imekaunisse Valentino parki on tänavu ehitatud euroküla. Mis see on? Euroküla on ametlik Eurovisiooni lauluvõistluse fänniala, kuhu võib minna igaüks, kes soovib «kogeda Eurovisiooni atmosfääri» ehk kus hängivad kõik õiged Eurovisiooni fännid!