Mis saab edasi, kui Venemaa president Putin lähiajal sureb?

USA väljaande New York Times tolleaegses artiklis spekuleeriti, et Tšernenko pidas telekõne nagu oma tööruumist, kuid midagi oli seal valesti.

Kinnitamata andmetel on Putin andnud käsu, et kui temaga midagi juhtub, siis avalikult on Venemaa juht peaminister Mihhail Mišustin, kuid riiki juhib tegelikult kulisside tagant Venemaa julgeolekunõukogu juht Nikolai Patrušev.

Kinnitamata andmetel oli Patrušev see, kes õhutas Putinit Ukrainas sõda alustama, kuna tema arvates on ukrainlastest natsid ohuks Venemaale.

Vene Telegrami kanalil väideti, et Putinile taheti teha operatsioon aprillis, kuid see lükati edasi, kuna Vene vägedel tekkis Ukrainas raskusi. Siis oli 9. mai, mil ta pidas Moskvas võidupüha kõne. Praegustel kinnitamata andmetel tehakse Putinile operatsioon juuni alguses, väites samas, et ta on mõnda aega puhkusel.