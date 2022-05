Kas ööklubis Cathouse toimuma pidanud Klava Koka kontsert jääb naise venemeelsuse tõttu ära?

Sotsiaalmeedia läks kihama, kui ilmusid pildid, mis näitasid, et Putini agressiooni toetav lauljatar Klava Koka viibib Eestis. Näiteks on lauljatar esinenud Lužniki staadionil Krimmi annekteerimise seitsmenda aastapäeva kontserdil ja see on eestlastele sulaselge ohumärk.

Paljudele on arusaamatu, kuidas naine sai üldse Eestisse siseneda, kuna valitsus lubas juba aprilli lõpus, et Vene agressiooni toetavad artistid siia oodatud ei ole. Ometi kahtlustatakse, et laulja viibib siin seetõttu, et ööklubis Cathouse aasta alguses toimuma pidanud Klava Koka esinemine lükati just maisse ja tal lubataksegi siin üles astuda.