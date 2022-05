«Kui palju jäi puudu, et see mu last oleks tabanud?» Kurikael viskas Rannus lastetoa aknasse kivi

Svetlana kolis Elva vallas asuvasse Rannusse, kuna see tundus turvalise kohana, kus lastega elada. 7. mai öösel lendas naise korteri aknasse aga kivi, mis purustas illusiooni vaiksest ja rahulikust Rannust. «Kui palju jäi puudu, et see kivi mu last oleks tabanud,» küsib šokeeritud naine avades Elu24-le juhtunu tagamaid.