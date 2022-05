PARIMAD PALAD ⟩ Amber Heardi ütlused kohtus on pannud TikToki kihama ja hakanud sootuks oma elu elama

Johnny Deppi ja Amber Heardi kohtuistungite otseülekandeid on saanud kõik vabalt vaadata ning see on andnud inimestele võimaluse võtta sealt omale sobivaid lõike, mida kommenteerida ja jagada. Tundub, et Deppi fännidele pakuvad Heardi ütlused ja näoilmed niivõrd palju nalja, et need lausa vohavad TikTokis.