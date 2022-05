Maribel Väänat süüdistatakse plagiaadis: ma pole seda lugu varem kuulnudki

Superstaarisaate finalistil Maribel Väänal (18) ilmus debüütlugu, mis kannab nime «Marilyn Monroe». «See on suvehitt, mida võib kuulata klubis või näiteks autoga Tallinnast Pärnu sõites. Lugu on just see, mis Eesti suve jaoks väga sobib,» rääkis lauljatar eelmisel nädalal Elu24-le.

Maribel avalikustas, et loos ei saa teda kuulda mitte ainult laulmas, vaid ka räppimas. «See, et ma räpin, on uus mitte ainult rahvale, aga ka mulle endale,» kommenteeris ta. «Muidugi ma olen seda enne teinud ja harjutanud, aga eesti keeles räppimine on väga erineva tasemega,» rääkis Maribel, kes on endale seadnud uued piirid, mida ületada.