Warholi Marilyn Monroe maalist sai kõige hinnalisem 20. sajandi kunstiteos, mis kunagi müüdud

New Yorgi Christie'se oksjonimaja oksjonit peeti laialdaselt luksusliku kunstituru sümboliks. Enne oksjonit kirjutas korraldaja, et maal on üks haruldasemaid ja transtsendentsemaid pilte, mille müügihind on umbes 200 miljonit dollarit. Oksjon lõppes müügihinnaga 170 miljonit dollarit, mis tõusis 195 miljoni dollarini, võttes arvesse makse ja tasusid.