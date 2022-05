Näitleja Franz Malmsten plaanib edaspidi hakata rohkem laulmisega tegelema

Maskisaate võitnud näitleja Franz Malmsten käis «Ringvaates» muljetamas, mida saates osalemine talle andis ning kuidas ta küll suutis seda isegi pere eest varjata.

«Sellel on plussid ja miinused. Üks suur pluss on see, et saad vabalt möllata seal ja lavanärvi ei ole ka kordagi,» rääkis Malmsten maski taha peitumise eelistest.

Laulmine on aga näitleja sõnul tema jaoks uus asi. Intensiivsemalt on ta sellega tegelenud umbes kaks aastat, kuid veel suuremat indu sai ta just «Maskis laulja» saatest.

Tema kostüümi tegi Liisi Eesmaa, kes mõtles tegelaskuju välja alles siis, kui sai teada, et ta peab seda Malmstenile tegema. Kostüümiproovid olid mehe sõnul toredad ja ta sai ka ise palju kaasa mõelda. «Minu jaoks oli oluline, et saaksin hüpata ja karata,» lisas Malmsten.

Malmsten rääkis, et vähe sellest, et ta pidi lähedaste eest saates osalemist varjama, ei teadnud ta ka teisi osalisi ega nemad teda. Pere ees mängis ta tihtipeale lolli ja otsis võimalusi maskisaate teemast mööda hiilimiseks. Ta isegi teeskles telefonikõnesid.

Saatejuht Marko Reikop viskas nalja, et kuna eelmisel aastal võitis maskisaate Stefan, kes esindab praegu Eestit Eurovisioonil, siis on järgmisel aastal lauluvõistlusel värsket lauljakarjääri alustav Franz Malmsten.