Eesti juurtega USA näitlejanna Mena Süvari emadusest: kohati tundsin, et kaotan mõistuse

«Mu poeg sai just üheaastaseks, aga ma kuulsin, et see võib võtta paar aastat,» kirjutab Eesti juurtega USA näitlejatar Mena Süvari (43) oma Instagrami postituses sellest, et teda vaevab sünnitusjärgne depressioon.

«Ma ei osanud kunagi arvata, et võin midagi sellist läbi elada, eriti vaimselt ja emotsionaalselt. Laps on ju suur õnnistus, aga miks ma siis tundsin, et kannatan,» kirjeldab naine rasket eluperioodi, mida ei teinud lihtsamaks rinnaimplantaatide eemaldamine kuus kuud enne rasestumist. «Milline tohutu muutus see kõik mu kehale oli!»

Lisaks suurele elumuutusele tõdeb näitlejatar, et teda sunniti liiga vara tööle naasma. «See omakorda mõjutas mu piimavarusid. Tundsin kohati, et kaotan mõistuse, olles samal ajal vihane ja meeletus depressioonis, millesarnast polnud ma kunagi varem kogenud,» tunnistab Süvari aasta pärast lapse sündi.

«Kui keegi kommenteeris, et näen suurepärane välja, tundsin end veelgi halvemini, sest keegi ei küsinud kunagi, kuidas ma ennast tunnen,» avaldab näitlejatar ja lisab, et seetõttu hakkas ta depressiooni alla suruma ja varjama.

Teel iseenda poole

«Aga siis, sõna otseses mõttes kaks päeva tagasi, ärkasin õnnelikuna,» märgib ta ja selgitab, et suudab oma elu nüüd lõpuks ometi õnnelikuna näha. «Olen väga tänulik kõigile, kes on minuga koos lihtsalt istunud, mind kuulanud ja julgustanud, et minuga on kõik korras. Te olete mulle andnud kindluse, et isegi kui ma tunnen end pidevalt eksinuna, suudan siiski vastu pidada,» märgib Süvari. Näitlejatar lisab, et on taas teel parima iseenda poole.

«Tänan kõiki, kes mind iga päev armastavad ja toetavad, tuletades mulle meelde, et ma ei pea olema täiuslik,» sõnab ta lõpetuseks. Süvari soovib kõikidele emadele vastupidamist, andmaks endast iga päev kõik, et oma lapse jaoks olemas olla.