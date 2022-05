On vaja otsus ära teha. Kahe asja vahel muudkui mõtiskled ja võimalik, et ähvardad teha kord ühe, kord teise otsuse, aga samas ei ole sa oma sõnadele väärilist tagajärge rakendanud. On vast aeg. Eriti, kui sa soovid, et sinu meeltes oleks juba rahu ja vaikus ning et enam ei peaks üht koma teist kellegi eest varjama. Tule lihtsalt välja ja tee see otsus ära, integreeri.