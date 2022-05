FOTOD JA VIDEO ⟩ President Zelenskõi andis Ukraina kuulsaimale koerale autasu

redit Image: © Ukraine Presidency/Ukraine Presi/Planet Pix via ZUMA Press Wire/Scanpix

Kaheaastasest Jack Russeli terjerist Patronist on saanud Ukrainas kuulsus. Tänu temale on leitud vähemalt 150 peidetud ja plahvatamata miini, mille miinirühm on teinud siis kahjutuks.