BLOGI JA GALERII ⟩ Saate «Ma näen su häält» arvajatel ämmal ja minial läks napilt!

Lepland ütles, et teda ei ole alati lihtne ära petta ning ta on elus õppinud, et raamatut ei tasu kaane järgi hinnata. «Usun, et igaühte meist on võimalik teatud hetkel haneks tõmmata, kuid leian, et erialase professionaalina võin teeskleja ära tunda küll,» sõnas Lepland.