«Inimesed helistasid Tallinnast, et tahavad emadepäeval just meie juures süüa!» Eurolaulik Stefani pereäri õitseb

«Me tavaliselt ei ole siin tööl pühapäeval, aga täna seitse inimest hommikul helistas, et nad tulevad spetsiaalselt Tallinnast siia Viljandisse!» räägib Stefani isa Sasun Airapetjan Elu24-le. «Ütlesid, et nemad tahavad tulla täna Tallinnast just meie juurde sööma ja emadepäeva veetma!» Ka Stefan polevat täna kaugel Itaalias emadepäeva unustanud ning tegi koos isaga emale erilise kingituse.