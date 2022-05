Kolme lapse ema Sandra Roost: on olnud päris mitmeid hetki kui murdun ja tunnen, et lihtsalt enam ei jaksa

Blogija ning Eesti parimaks pagariks kroonitud Sandra Roost mõtiskleb emadepäeval, mida tähendab olla ema? «Minu arust ema on üks raskemaid töid üldse, sest töö hakkab pihta siis, kui laps sünnib, töötad hommikust õhtuni, iga päev ja see töö ei lõppe kunagi! Miks see on üks raskemaid töid? Sest ema olemine tähendab seda, et lisaks ema olemisele pead sa olema veel arst, meeleleahutaja, koristaja, teenindaja, kokk, õpetaja, läbirääkija, vahekohtunik, kaitsja, probleemide lahendaja, lohutaja, juukur ja neid ameteid on veel,» tunnistab ta.

«Lisaks sellele, et ameteid ja töökohustusi on tohutult, ei saa sa korralikult puhata, öösiti on vaja koguaeg üleval olla ning pikalt sellises olukorras olles see mõjutab vaimset ja füüslist tervist. Mul on olnud päris mitmeid kordi neid hetki, et murdun emana ja tunnen, et lihtsalt enam ei jaksa! Sest ema olla on ju suurimaid kohustusi maailmas üldse!» ütleb Sandra.

Kolme lapse ema sõnul see amet kõik raskused kõrvale jättes siiski maailma parim! «Ma olen tänulik, et olen emme ja veel, et kolme lapse emme! Oh seda rõõmu! Ma poleks veel kuus aastat tagasi uskunud, et minust saab suurpere emme. Jah, on olnud neid hetki, et on raske ja nutan, neid hetki on olnud palju. Aga samas, kõik see on imeline!»